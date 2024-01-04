Филатов назвал переход ФШР из Европы в Азию стратегически верным решением

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил в интервью ТАСС, что переход организации из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию стал одним из ключевых событий 2023 года.
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