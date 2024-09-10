Обвиненный во взятках в Москве экс-военком добровольно уволился

Уволился с должности по собственному желанию арестованный по обвинению во взятках бывший военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, сообщил его адвокат Дмитрий Чуков 10 сентября, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии