Хуан-Пабло Монтойя: Расселу нужно научиться злиться на Антонелли

MercedesБывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что главным препятствием Джорджа Рассела в борьбе за чемпионский титул может быть не только скорость Кими Антонелли, но и необходимость найти в себе дополнительную агрессию для противостояния одному из самых приятных пилотов пелотона.
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