TAC: военные подрядчики США на Украине навредят американским интересам

Решение администрации США дать зеленый свет американским оборонным подрядчикам для деятельности на Украине вызвало широкую критику со стороны многих экспертов и политиков, пишет 2 июля портал The American Conservative.
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