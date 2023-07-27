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Крупный пожар произошел на одном из предприятий Рубцовска

Крупный пожар произошел на одном из предприятий Рубцовска

На месте работают 16 человек личного состава на 6 пожарных машин Фото: ГУ МЧС по Алтайскому края В Рубцовске ранним утром 27 июля возник пожар в производственном здании одного из предприятий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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