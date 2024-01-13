Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Новосибирской области

В социальных медиа сообщается, что в Новосибирске мигранты из Таджикистана угрожают русской семье расправой из-за жалоб в уполномоченные органы на их незаконную деятельность и нарушения общественного порядка.
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