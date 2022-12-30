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Маркус Смарт и Джейлен Браун синхронно упали на паркет, подставившись под Пола Джорджа

Маркус Смарт и Джейлен Браун синхронно упали на паркет, подставившись под Пола Джорджа

Игроки «Селтикс» Маркус Смарт и Джейлен Браун спровоцировали фол в нападении у звезды «Клипперс» Пола Джорджа.

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