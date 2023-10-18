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Несколько переломов ног: сотрудница управляющей компании в подмосковном Щёлково переехала недовольную жительницу дома

Несколько переломов ног: сотрудница управляющей компании в подмосковном Щёлково переехала недовольную жительницу дома

В подмосковном Щелково произошел страшный инцидент, который привел к серьезным последствиям для одной из сотрудниц управляющей компании “Паритет”.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Посадить и все дела!!! Никакого примирения, сажать!!!
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10 час.
Grandad
Не работница он УК, просто рядом оказалась. Уже официально сообщали.
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7 час.
MS
Miki Samuels
По мнению редакции, так – просьбы выглядят? Дубасить по машине со всей силы – это просьбы? Почему они ей не давали проехать? У них что, нет других возможностей спросить у вышестоящих инстанций? Тогда кто в этом виноват – тоже она? Почему женщина которая явно угрожающе вела себя нанося удары по машине не идентифицируется виновницей или как минимум соучастницей случившемуся? Это что нормально, задерживать – они что, полицейские? Преследовать – они в её кабинете находились? Нет. А значит, это уже преследование – за пределами своего рабочего места она в первую очередь человек, и только потом должностное лицо. Если бы все себя вели по-человечески в этой ситуации, беды бы не случилось.
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3 час.

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