Московская пенсионерка перечислила мошенникам почти 90 млн рублей за год

Прокуратура Москвы заявила, что пенсионерка в течение года перевела мошенникам почти 90 млн рублей. Как говорится в Telegram ведомства, в ноябре 2023 года 86-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею занялись мошенники и все её сбережения могут быть похищены неизвестными.