Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

«Ливерпуль» взял Кубок Англии, тульский «Арсенал» вылетел из РПЛ, Левандовски хочет уйти из «Баварии», РФС не перейдет в Азию, дочь Гашека на Евровидении и другие новости утра

1. «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии! «Красные» победили «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти) в финальном матче и взяли этот трофей впервые с 2006 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх