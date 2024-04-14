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Петербургский дневник

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Небензя: Гутерреш не присутствовал на заседании по удару Израиля по консульству Ирана

Небензя: Гутерреш не присутствовал на заседании по удару Израиля по консульству Ирана

Брифинг был созван по инициативе России Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН Антониу Гутерреш, который принимал участие на сегодняшнем заседании СБ ООН, которое было посвящено атаке Ирана на Израиль, не пришел на заседание по теме израильского удара по иранскому консульству в Сирии.

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