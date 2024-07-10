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Допрыгалась: Алла Пугачева сделала первое политическое заявление и поплатилась за него

Допрыгалась: Алла Пугачева сделала первое политическое заявление и поплатилась за него

Сегодня 4,2K прочитали «Женщина, которая поет», певица Алла Пугачева умеет удивлять. Сначала на старости лет артистка, будучи матерью троих детей, собрала вещички и укатила за рубеж, а из Израиля оклеветала россиян, назвав их «холопами и рабами».

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