Допрыгалась: Алла Пугачева сделала первое политическое заявление и поплатилась за него

Сегодня 4,2K прочитали «Женщина, которая поет», певица Алла Пугачева умеет удивлять. Сначала на старости лет артистка, будучи матерью троих детей, собрала вещички и укатила за рубеж, а из Израиля оклеветала россиян, назвав их «холопами и рабами».