Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве

Ташкент, 23 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и его британский коллега Дэвид Кэмерон, прибывший в Узбекистан с официальным визитом, во вторник подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве.