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Китай

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Главы МИД Узбекистана и Великобритании подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве

Ташкент, 23 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и его британский коллега Дэвид Кэмерон, прибывший в Узбекистан с официальным визитом, во вторник подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве.

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