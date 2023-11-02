Суд Москвы заочно арестовал актера Кирилла Канахина* по делу об атаке на Брянскую область

Срок будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина* по делу о нападениях в Брянской области.
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