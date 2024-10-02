На территории Сахалинской области продолжаются мероприятия по противодействию незаконной миграции «Нелегал»

В целях пресечения нарушений миграционного законодательства, выявления и ликвидации каналов и маршрутов незаконной миграции, на территории региона сотрудниками УМВД России по Сахалинской области продолжаются контрольно-надзорные мероприятия.
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