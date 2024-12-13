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Жители Московского микрорайона Краснодара показали, как добираются до работы

Жители Московского микрорайона Краснодара показали, как добираются до работы

Жители Московского микрорайона Краснодара показали, как добираются до работыВ Московском микрорайоне Краснодара, в котором идет ремонт на месте провалов грунта, жители не могут уехать утром на общественном транспорте.

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