Почему люди чувствуют себя виноватыми, следуя плохим советам — исследование

Новое исследование от Корнелльского университета, опубликованное в Personality and Social Psychology Bulletin, показало, что участники испытывают больше вины, когда следуют советам, противоречащим их здравому смыслу, чем когда принимают плохие решения самостоятельно.
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