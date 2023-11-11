Reuters: Сотрудники SpaceX за девять лет получили более 600 травм из-за желания Маска полететь на Марс

Восемь несчастных случаев привели к ампутациям, указывает изданиеСотрудники американской компании SpaceX за последние девять лет получили более 600 производственных травм из-за намерения ее генерального директора Илона Маска провести полет на Марс.
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