Сын русских патриотов во главе ВСУ: "Сырского назначили, чтобы сместить Зеленского"

Человек с "романтичными" прозвищами — Мясник, Генерал 200 — встал у руля ВСУ. Личная преданность Зеленскому при принятии подобного решения перевесила неприятие фигуры Сырского в украинской армии и скептическое отношение к нему на Западе.
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