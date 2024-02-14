Праздник Сретения Господня 15 февраля: делаем громничную свечу и вспоминаем традиции Евгения КомароваСретение Господне, христианский праздник, занимающий особое место в Православных церквях и некоторых протестантских конфессиях, пришел на Русь из Византии, став одним из древнейших христианских торжеств.