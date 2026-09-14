ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские летчики авиабомбами и ракетами X-39 поразили пункты временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Федоровке Харьковской и в Земляном Сумской области соответственно.
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