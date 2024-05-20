t.me/u_yurin Один ребенок погиб в ДТП в Саратовской области. По данным начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрия Юрина, также в результате происшествия пострадали двое детей и женщина.
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