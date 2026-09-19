"Продолжает умирать - тихо, без выстрелов, но необратимо": Как Европа наказала саму себя

Израильский эксперт Яков Кедми рассказал, как Европа наказала саму себя. Брюссель пытался ударить по России, но попал по собственной экономике.
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