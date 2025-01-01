Депутат Рады Дубинский: Зеленского и его шайку надо наказать за вредительство

Президента Украины необходимо уголовно наказать за причиненный стране вред. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.
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