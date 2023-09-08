☭КОМПАС

51 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Умница, девочка, кричи, стучи в набат, иначе американская марионетка зенарик и Ко истребят население под ноль!«Вас кидают на уб...
  • Нина Белякова
    Вы правы и я хотела об этом написать, они давно  мечтают получить эти земли, а тут так повезло избавиться от русских ...«Вас кидают на уб...
  • Валерий Никитин
    Игорь, о каком очернении Вы ведёте речь? единственный очернитель в этом разговоре Александр пытающийся перевернуть с ...«Размышления окку...

«Вас кидают на убой, очищают землю»: Блогер-украинка требует мира с русскими

«Вас кидают на убой, очищают землю»: Блогер-украинка требует мира с русскими

33-летняя блогер-украинка Валерия Браца из Кременчуга выпустила обращение к воюющим против России согражданам, в котором призвала их помириться с русскими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
zn
zygmund nedialkow
Кой мир, ещё не все планы выполнены.
Ответить
7 час.
НБ
Нина Белякова
Вы правы и я хотела об этом написать, они давно  мечтают получить эти земли, а тут так повезло избавиться от русских а теперь и от этих дуриков!
Ответить
2 час.
Надежда
Умница, девочка, кричи, стучи в набат, иначе американская марионетка зенарик и Ко истребят население под ноль!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх