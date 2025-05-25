Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Алтае

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 в эпицентре. Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
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