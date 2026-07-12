Американские военные обвинили руководство в бездействии после атаки иранского беспилотника в Кувейте

После удара иранского беспилотника по американской базе в порту Эш-Шуайба в Кувейте военнослужащие, пережившие инцидент, выразили недовольство действиями командования, заявив о пренебрежении угрозой и обвинив руководство в предательстве.
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