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Регионы России

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«Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений

«Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений

Российские компании «Боцман» и Termidesk Connect объявили о совместной разработке решения для создания отказоустойчивой инфраструктуры корпоративных приложений и сервисов, работающих в Kubernetes-кластерах.

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