«Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений

Российские компании «Боцман» и Termidesk Connect объявили о совместной разработке решения для создания отказоустойчивой инфраструктуры корпоративных приложений и сервисов, работающих в Kubernetes-кластерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии