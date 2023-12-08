Джабаров: США пугают темпы развития отношений России с партнерами

Соединенные Штаты пугает и расстраивает, какими темпами развиваются отношения России с партнерами. Об этом 8 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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