Краснодарский педколледж набирает студентов на бесплатное обучение: остро не хватает учителей

Так, в прошлом году на первый курс поступили около 300 абитуриентов, в этом будут набирать 525. Педагогическая отрасль краевой столицы остро нуждается в кадрах – с трудоустройством молодых специалистов проблем не будет.
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