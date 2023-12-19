SciRobotic: машинное обучение позволило роботам развить проприоцепцию

Немецкие робототехники из Мюнхенского технического университета нашли способ улучшить самосознание роботов, наделив их подобием проприоцепции — представления о том, где находятся части их тела и какие функции они могут выполнять.
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