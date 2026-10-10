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Газета.ру

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Мельниченко: силы ПВО сбили беспилотник над Пензенской областью

Мельниченко: силы ПВО сбили беспилотник над Пензенской областью

Над Пензенской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

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