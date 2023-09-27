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Взрыв цистерны с топливом Карабахе привел к гибели 68 человек — омбудсмен

Взрыв цистерны с топливом Карабахе привел к гибели 68 человек — омбудсмен

В результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов в Нагорном Карабахе погибли 68 человек, 290 получили ранения, заявил уполномоченный по правам человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян 26 сентября на своей странице в соцсети.

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