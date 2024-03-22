Перевозки зерна на экспорт продолжают расти

По итогам двух первых месяцев текущего года на сети железных дорог погружено 5,2 миллиона тонн зерна, что на девять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует официальный telegram компании РЖД.
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