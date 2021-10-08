Участники фондового рынка раскритиковали предложения ЦБ о совмещении видов деятельности

Участники фондового рынка не поддержали предложение Банка России дать возможность страховщикам, кредитным и микрофинансовым организациям (МФО), брокерам и НПФ заниматься деятельностью управляющих компаний в части управления паевыми инвестиционными фондами; также выступили против разрешения страховщикам, НПФ и МФО заниматься инвестконсультированием и доверительным управлением, пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину.