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Участники фондового рынка раскритиковали предложения ЦБ о совмещении видов деятельности

Участники фондового рынка не поддержали предложение Банка России дать возможность страховщикам, кредитным и микрофинансовым организациям (МФО), брокерам и НПФ заниматься деятельностью управляющих компаний в части управления паевыми инвестиционными фондами; также выступили против разрешения страховщикам, НПФ и МФО заниматься инвестконсультированием и доверительным управлением, пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину.

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