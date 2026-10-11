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Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина родила сына от обладателя Кубка Стэнли

Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина родила сына от обладателя Кубка Стэнли

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина стала мамой.

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