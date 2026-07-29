МегаФон получил сразу две награды международной премии в сфере клиентского опыта

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVdwHNVUUV Команда сегментного маркетинга (CVM) МегаФона завоевала две награды премии Loyalty & CX Awards Russia-Belarus 2026: «Персонализация года» и «Лучший клиентский опыт в телекоммуникационном секторе».
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