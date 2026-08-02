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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» стартовал в РПЛ с двух побед подряд впервые с 2023 года. Дальше – «Спартак»

«Краснодар» впервые с 2023 года одержал две победы подряд на старте чемпионата России. Сегодня команда Мурада Мусаева  одолела « Факел » в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (3:2).

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