Налог пересчитают. Что ещё придумали в Минтруда для повышения рождаемости в России?

В России вновь задумались о демографии. Что ещё придумали в Минтруда для повышения рождаемости.Начиная с 2026 года, трудоустроенные родители, воспитывающие двух и более детей, смогут воспользоваться новой мерой поддержки – семейной налоговой выплатой.