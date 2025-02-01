«Гадкая Маша»: Стас Садальский жестко приложил приемную дочь Андрея Миронова

Актриса выдала в эфире шокирующие подробности о своей матери Ларисе Голубкиной. Мария Голубкина соцсетиПриемная дочь Андрея Миронова Мария Голубкина известна не только своими ролями, но и порой шокирующим поведением и высказываниями.