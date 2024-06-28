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Курдин об НХЛ: «Ни хрена там не по-честному! Одних канадцев наградили. Макдэвид обгоняет Бобровского, Маккиннон – Кучерова. Разве это объективно?»

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».  Форвард «Тампы» Никита Кучеров в обоих номинациях вошел в тройку лучших по результатам голосования.

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