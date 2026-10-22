В Тульской области продолжается прививочная кампания. По данным регионального минздрава, вакцину от гриппа уже получили более 330 тысяч человек, в том числе более 100 тысяч детей.
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