Юрий Ильинов

Кто на кого напал? Почему Россия начала спецоперацию Политолог Ищенко объяснил, почему началась СВО и почему именно НАТО напал на РФ Политолог Ростислав Ищенко популярно объяснил, почему Россия в 2022 году начала спецоперацию на Украине. Эксперт предложил окунуться в историю и напомнил факт, как в момент объединения Германии СССР обещали, что на территорию бывшей ГДР инфраструктура блока НАТО не будет распространяться. «А по итогу они [НАТО] продвинулись гораздо дальше. Потом они создали районы противоракетной обороны якобы против Ирана, но на нашей границе. У Ирана и ракет то таких, которые добивали бы до Европы, тогда не было. Потом, после распада СССР, США постоянно вмешивались в дела тех постсоветских стран, которые пытались выстраивать с Россией нормальные даже не военные, а торгово-экономические отношения. В этих странах Штаты организовывали перевороты. Все это безусловно было направлено против России», говорит политолог. Ростислав Ищенко напомнил, что даже в самой России была осуществлена не одна попытка организовать переворот. «Это все и есть нападение НАТО на Россию», резюмирует эксперт. Другое дело, напоминает Ищенко, что напасть физически и послать в Россию танки НАТО не может. «Россия является счастливым обладателем первого в мире ядерного арсенала. И любые действия, которые угрожают существованию российского государства, — угрожают существованию всего мира. Поэтому и начались все эти периферийные войны. Столкновения на чужих территориях, прокси войны и так далее», заключает эксперт. Он подчеркнул, что с точки зрения защиты государственных и народных интересов Россия, начиная СВО в 2022 году, действовала абсолютно правильно. И эти действия руководства страны полностью поддержал российский народ.