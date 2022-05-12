 Многие серьёзно считают, что все, кто живёт лучше чем он, ему должны. И требуют от бизнеса взять работников на полный пансион

Национализацию западного бизнеса в России народ может не поддержать, поскольку строился он весь на разграблении наших ресурсов Это в США и Европе то "Передовая Экономика"??? Это - та экономика где до 80% - сфера услуг!??? Или, пресловутая "Зелёная"??? Не смешите, ради Бога! Экономика России, в отличие от " передовых экономик Запада", основанная на реальных производствах или добыче полезных ископаемых, менее всего подвержена биржевым колебаниям, и основной части населения нашей страны без разницы, сколько и где лопнет "мыльных биржевых пузырей", этого никто, кроме собственников предприятий, и не заметит.