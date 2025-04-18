Продажу «красивых» автономеров планируют легализовать в Нижегородской области

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области одобрил обращение Орловского областного Совета народных депутатов в адрес Правительства РФ с предложением ввести официальный порядок резервирования «красивых» автомобильных номеров для физических лиц.
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