БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Проект самолёта-заправщика NGAS и его перспективы

Проект самолёта-заправщика NGAS и его перспективы

Концепт перспективного самолёта-заправщика от Lockheed Martin Военно-воздушные силы США планируют создать и принять на вооружение новый самолёт-заправщик под названием Next-Generation Air-Refueling System (NGAS).

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