Приметы и поверья на 12 февраля подскажут, почему в этот день не стоит заниматься рукоделием

12 февраля в народных приметах и поверьях считается неудачным днем для любых занятий рукоделием. С древних времен передавалась тревожная догадка: если в этот день заняться прядением, шитьем или вышиванием, можно столкнуться с неприятными болями в руках и ногах.
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