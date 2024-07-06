Программа ИИ может быть взломана и стать самоубийственной для человечества из-за её безумия

Владимир Прохватилов. В США спешат создать ИИ, который может легко уничтожить человечествоГаллюцинации ИИ могут завести далекоСовместное исследование ученых Гарвардского, Принстонского и Калифорнийского университетов, а также компаний Google DeepMind и Apple открыло новый феномен – трансцендентность ИИ, когда чат-бот достигает возможностей, превосходящих способности экспертов, предоставляющих данные для его обучения.