В Турции назвали заинтересованные в наступлении террористов на Алеппо страны

Наступление боевиков террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещена в России) на Алеппо служит интересам США и Израиля, считает турецкий эксперт, доктор наук в Газиантепском университете Али Фуат Гекче.
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