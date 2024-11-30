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В Турции назвали заинтересованные в наступлении террористов на Алеппо страны

В Турции назвали заинтересованные в наступлении террористов на Алеппо страны

Наступление боевиков террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещена в России) на Алеппо служит интересам США и Израиля, считает турецкий эксперт, доктор наук в Газиантепском университете Али Фуат Гекче.

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