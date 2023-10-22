Смолянам рассказали о подвиге подростков

Героический поступок будет отмечен наградой В июне этого года ученики школы №1 Рудни - 16-летний Владислав Иванов и 17-летние Иван Кирьянов, Эдуард Синцаров, Дмитрий Ильин – отдыхали вблизи деревни Березино.
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